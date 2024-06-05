Под Киевом произошла авария с участием трех легковушек: есть пострадавшая. Фото

В селе Крюковщина Киевской области произошла авария с участием сразу трех легковушек. В результате ДТП есть пострадавшая.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины происшествия установят следователи.

"Событие произошло 4 июня, около 19:20 в селе Крюковщина. Предварительно 50-летний водитель Toyota выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилями BMW и Audi. В результате ДТП, пассажирку Toyota с телесными повреждениями доставили в больницу", – рассказали в пресс-службе.

По факту ДТП с пострадавшими открыто уголовное производство.

Напомним, в Киеве на съезде с Жулянского путепровода произошла авария с участием легковушки и мотоцикла патрульной полиции. В результате столкновения правоохранителя госпитализировали в больницу.

Кроме того, в Белой Церкви Киевской области водитель легковушки едва не сбил пешехода, а затем на скорости протаранил стену дома. Как оказалось, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области во вторник, 4 июня, легковушка протаранила бетонные блоки. В результате ДТП машина загорелась, водителя с травмами госпитализировали в больницу.

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