В КГВА рассказали, сколько пострадали от российских обстрелов Киева еще находится в больницах

По состоянию на утро среды, 10 июля, в больницах находятся 38 пострадавших, получивших ранения в результате российского ракетного удара врага по Киеву 8 июля. Из них 6 человек – в тяжелом состоянии.

Видео дня

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КМВА. Спасательно-розыскные работы в столице завершены.

"По состоянию на утро 10 июля в больницах госпитализированным остаются 38 пострадавших, получивших ранения в результате ракетного удара врага 8 июля. 6 из них – в тяжелом состоянии. Кроме того, в детских больницах города находятся 6 детей из больницы "Охматдет", пострадавших от российской ракеты два дня назад", – рассказал Попко.

Глава КМВА уточнил, что на стационарном лечении в других медицинских учреждениях столицы и Киевской области находятся 100 маленьких пациентов "Охматдета".

Напомним, утром 8 июля страна-террорист Россия устроила массированную атаку на Украину. Враг обстрелял ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города. По состоянию на 23:00 было известно о 37 погибших и более 170 раненых.

В столице российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме больницы, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 9 июля, в Киеве спасатели завершили разбор завалов уничтоженного российской ракетой одного из корпусов детской больницы "Охматдет". Работы на месте военного преступления длились более суток.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!