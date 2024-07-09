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Работы длились более суток: в Киеве завершили разбор завалов в "Охматдете". Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
3 минуты
951
В Киеве завершили разбор завалов в 'Охматдете'

В Киеве спасатели завершили разбор завалов уничтоженного российской ракетой одного из корпусов детской больницы "Охматдет". Работы на месте военного преступления продолжались более суток

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Маленькие пациенты были перевезены в другие медучреждения.

Так, во вторник, 9 июля, были завершены спасательно-розыскные работы на территории детской больницы "Охматдет". Сотрудники ГСЧС и полиции более суток руками и с применением спецтехники разбирали завалы поврежденного ударом российской ракеты корпуса медучреждения.

Работы длились более суток: в Киеве завершили разбор завалов в "Охматдете". Фото и видео
Работы длились более суток: в Киеве завершили разбор завалов в "Охматдете". Фото и видео
Работы длились более суток: в Киеве завершили разбор завалов в "Охматдете". Фото и видео
Работы длились более суток: в Киеве завершили разбор завалов в "Охматдете". Фото и видео
Работы длились более суток: в Киеве завершили разбор завалов в "Охматдете". Фото и видео

Кроме того, к ним присоединились тысячи неравнодушных украинцев, также привозивших на место все необходимое, в частности воду и лекарства. Стоит добавить, что сегодня, во время работ, киевляне тоже приехали на место обстрела.

Работы длились более суток: в Киеве завершили разбор завалов в "Охматдете". Фото и видео
Работы длились более суток: в Киеве завершили разбор завалов в "Охматдете". Фото и видео
Работы длились более суток: в Киеве завершили разбор завалов в "Охматдете". Фото и видео
Работы длились более суток: в Киеве завершили разбор завалов в "Охматдете". Фото и видео
Работы длились более суток: в Киеве завершили разбор завалов в "Охматдете". Фото и видео
Работы длились более суток: в Киеве завершили разбор завалов в "Охматдете". Фото и видео
Работы длились более суток: в Киеве завершили разбор завалов в "Охматдете". Фото и видео
Работы длились более суток: в Киеве завершили разбор завалов в "Охматдете". Фото и видео
Работы длились более суток: в Киеве завершили разбор завалов в "Охматдете". Фото и видео
Работы длились более суток: в Киеве завершили разбор завалов в "Охматдете". Фото и видео
Работы длились более суток: в Киеве завершили разбор завалов в "Охматдете". Фото и видео

По информации МВД, в результате варварской атаки страны-террориста РФ на этой локации 2 человека погибли, за медицинской помощью обратились 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей. Из больницы в другие медицинские учреждения были переведены 94 ребенка.

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