В Киевсовете рассказали, сколько времени займет восстановление поврежденного дома в Соломенском районе столицы

На ремонт поврежденного обломками российской ракеты дома в Соломенском районе Киева может потребоваться от 6 до 12 месяцев. При этом важно, чтобы пострадавшие владельцы квартир оставили заявки на восстановление в приложении "Дія".

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Об этом сообщила депутат Киевского городского совета Ксения Семенова, передает телеканал Киев. На месте происшествия продолжают разбирать завалы и убирать территорию.

"Из практики тех разрушений, которые до этого в Киеве происходили (в результате российских обстрелов. – Ред.), – восстановление займет от полугода до года. Очень важно, чтобы все пострадавшие владельцы квартир оставили заявки на восстановление в приложении "Дія", – отметила Семенова.

По словам депутата, все жильцы поврежденного дома обеспечены временным жильем. Помогали не только местные власти, но и откликнулось неравнодушные киевляне.

"Пока все пострадавшие размещены либо в больнице – тот, кто, к сожалению, пострадал при взрыве (сбитой ракеты), – либо нашли жилье у родственников, знакомых. С расселением помогала и Соломенская РГА. Очень много откликнулось жителей Киева, которые готовы были принять в своих квартирах пострадавших. Потому что сейчас морозы, и даже если квартира цела, но нет окна или повреждена стена, надо понимать, что там невозможно жить", – резюмировала Семенова.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российской ракетной атаки по Киеву 2 января без жилья и денег на проживание осталась жительница столицы, мать двоих детей Виктория. Квартира женщины в многоэтажке в Соломенском районе, где она жила с дочками и свекровью, полностью уничтожена.

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