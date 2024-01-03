Слезы перемешиваются с пеплом: в Киеве из-за ракетной атаки без жилья осталась мать двоих детей. Фото

В результате российской ракетной атаки по Киеву 2 января без жилья и денег на жительство осталась жительница столицы, мать двоих детей Виктория. Квартира женщины в многоэтажке в Соломенском районе, где она также проживала с дочерьми и свекровью, полностью уничтожена.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила журналистка Алина Боднар. Украинцев призывали помочь семье.

"Мама, у нас теперь нет ничего?" – Это Виктория. Она с двумя дочерьми (6 и 13 лет) и свекровью жила в доме, в который попала вчера российская ракета в Киеве. Их подъезд стал эпицентром удара. Сейчас их дом, нажитое годами, мы сгребаем лопатами в строительные мешки. Ничего не осталось. Ничего", – написала Боднар.

По ее словам, бабушке детей стало плохо от того, что она увидела в разрушенной российскими террористами квартире – женщине вызвали врачей. Волонтеры пытаются среди пожарища найти хоть какие-то документы семьи. Сама Виктория надеется найти кольцо и сдать в ломбард "чтобы иметь деньги на жизнь".

"Сердце не выдерживает и у меня. Нашли тело обугленное котика соседского. Сгорел заживо. Слезы перемешиваются с пеплом. За что нам это? 3 этаж, 82 квартира. Кто захочет помочь чем-то семье – в личные, дам телефон", – добавила. Боднар.

Чтобы поддержать киевскую семью, пострадавшую в результате российской агрессии, Вы можете перевести деньги: https://send.monobank.ua/jar/8aHsNUuudb. Или на карту Монобанк, номер: 5375 4112 1203 7472.

Напомним, в Киеве во время масштабной атаки утром 2 января оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. В нескольких районах попадали обломки сбитых целей – на жилые дома и открытую территорию, возникли пожары, повреждены магистрали водоснабжения и газовая труба. Есть погибшие, десятки людей пострадали.

В среду, 3 января, небезразличные жители столицы вместе с коммунальщиками устроили толоку у дома в Соломенском районе, который накануне повредили обломки российской ракеты. Люди собрались для того, чтобы помочь убрать двор.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве выросло количество пострадавших в результате ракетной атаки 2 января. Сейчас известно о 54 травмированных, а еще два человека, к сожалению, погибли.

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