Разрешил конфликт пистолетом: в центре Черкасс произошла стрельба. Все подробности, фото, видео

В Черкассах поздно вечером 25 января произошла стрельба, в результате которой были ранены два человека. Стрельба произошла на остановке общественного транспорта, рядом с парком на проспекте Победы – то есть в центре города.

Видео дня

Как сообщила полиция Черкасской области, личность злоумышленника уже установлена, он задержан. Следователи приступили к уголовному производству по факту хулиганства – именно такова правовая квалификация инцидента.

Известно, что в результате стрельбы пострадали мужчина и женщина.

"О стрельбе в полицию сообщили очевидцы. По описанию, предоставленному свидетелями, злоумышленника разыскал и задержал наряд патрульной полиции неподалеку от места совершения преступления", – отметили правоохранители.

Следователи считают, что стрельбе предшествовал конфликт между задержанным и женщиной с мужчиной, стоявших на остановке общественного транспорта.

"Разобраться в конфликте 53-летний фигурант решил с помощью оружия и произвел выстрел в 23-летнего мужчину и ударил рукояткой пистолета по голове 35-летнюю женщину. Пострадавших медики скорой госпитализировали в больницу", – рассказали в полиции.

Хотя злоумышленнику официально еще не сообщили о подозрении, его уже поместили в изолятор временного содержания.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах расследуют громкое дело: СБУ выяснило, что местное химическое предприятие продолжало торговлю со страной-агрессором даже после полномасштабного вторжения россиян. Сотрудники оптом снабжали украинским удобрением и минералами аграрную отрасль России. В преступной деятельности подозревается руководство завода.

Также Служба безопасности Украины задержала 20-летнего жителя Черкасс, который поддерживал Россию и более двух лет скрывался в монастырях УПЦ (МП). Юноша исчез еще в июле 2022 года – за сутки до избрания ему меры пресечения. Но теперь он уже не спрячется.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!