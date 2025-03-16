В Киевской области женщина топором избила собаку на глазах у свидетелей: полиция открыла производство. Фото

В субботу, 15 марта, в селе Гатное Киевской области в полицию пожаловались на жестокое обращение с животным. Правоохранителям рассказали, что женщина избила собаку на глазах у свидетелей.

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Правоохранители готовятся предоставить ​​правовую квалификацию дела. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Киевской области.

На место происшествия прибыли работники Фастовского управления полиции Киевской области. По данному факту сведения внесены в единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

Пострадавшую собаку доставили в ветеринарную больницу для обследования и оказания необходимой помощи. Правоохранители проводят соответствующую проверку, после чего будет предоставлена ​​правовая квалификация.

Очевидцы в Facebook рассказали, что над животным издевалась 80-летняя женщина. Очевидцы отметили, что животное потеряло много крови, но смогло убежать. При этом пес выглядит так, будто просидел всю жизнь на цепи.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который в присутствии малолетнего ребенка издевался над маленькой собакой. Злоумышленник решил проучить животное из-за того, что оно выполнило естественные потребности в неотведенном для этого месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева мужчина жестоко убил собаку, которую перед этим забрал домой. Преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

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