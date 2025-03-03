В Киеве мужчина избивал собаку и издевался над ней в присутствии ребенка. Подробности дела, фото и видео

В Киеве будут судить мужчину, который в присутствии малолетнего ребенка издевался над маленькой собакой. Злоумышленник решил проучить животное из-за того, что оно выполнило естественные потребности в неотведенном для этого месте.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, в конце декабря они получили сообщение от жительницы Голосеевского района о том, что ее бывший муж жестоко обращается с животным. Женщина предоставила полицейским видеозаписи, на которых видно, как 30-летний мужчина в присутствии их общего 8-летнего ребенка издевается над собакой.

Злоумышленник, возмутившись тем, что животное произвело естественные потребности в неотведенном для этого месте, решил его проучить. Нарушитель насильно удерживал собачку, тыкал мордой о пол и заставлял есть фекалии, причинив собаке ранение подбородка и носа.

"Тогда полицейские территориального подразделения полиции изъяли пострадавшее животное, 11-летнюю девочку породы той-терьер, и передали в специализированное убежище, где она проходила медицинское обследование и получала всю необходимую помощь, а также продолжает находиться и сейчас", - добавили в пресс-службе.

Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева мужчина жестоко убил собаку, которую перед этим забрал домой. Преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

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