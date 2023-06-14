В Киевской области заведующая кафедрой вуза брала взятки за успешную защиту магистерской работы. Фото

В Киевской области правоохранители разоблачили заведующую кафедрой одного из высших учебных заведений на взятке за успешную защиту практики и магистерской работы. Ее задержали при получении денег.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы.

"По данным следствия, подозреваемая требовала от пяти студентов деньги за положительную проверку и утверждение отчета квалификационной преддипломной практики, а также проверку магистерской работы и успешную ее защиту. Женщина задержана при получении части оговоренной суммы в размере 1000 долларов США и 7500 гривен", – рассказали в прокуратуре.

Злоумышленнице сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом. В суд направлены ходатайство об избрании ей меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Напомним, высший антикоррупционный суд Украины приговорил Николая Чауса к 10 годам заключения. Причиной обвинения стало получение взятки на сумму 150 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители сообщили директору коммунального учреждения о подозрении во взяточничестве. Муж требовал от предпринимателя 20 тысяч гривен за размещение детских аттракционов на территории Гидропарка.

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