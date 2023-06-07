В Киеве задержали двух злоумышленниц, которые под предлогом оформления льгот обокрали пенсионерку на 200 тыс. грн. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали двух женщин, которые могут быть причастны к краже. Злоумышленницы под видом социальных работниц предложили пенсионерке оформить льготы, а когда та отвлеклась – вынесли деньги и ценности на сумму 200 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, во время отработки территории Деснянского района они разоблачили у многоэтажки на улице Братиславской двух женщин, обоснованно подозреваемых в совершении имущественных преступлений. При проверке и поверхностном осмотре у них обнаружили фальшивые купюры разного номинала, деньги и золото.

"Предварительно было установлено, гражданки под предлогом социальных работников подошли на улицы к 85-летней женщине и предложили ей оформить льготы. Пенсионерка провела их в свое жилище, где злоумышленницы незаметно для владелицы нашли в комнате ее тайник со сбережениями и украли деньги и ценности. чего положили в место, где лежали личные средства пострадавшей, сувенирные купюры, чтобы скрыть преступление", – рассказали в пресс-службе.

Среди задержанных полицейские обнаружили и изъяли золотые украшения, 4825 долларов США и 9000 гривен, принадлежавших пожилой женщине. Злоумышленницам, уроженкам Днепропетровской области, 1980 и 1983 года рождения, сообщили о подозрении в совершении кражи во время действия военного положения.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 107 тысяч гривен для 42-летней подозреваемой и 214 тысяч гривен для ее сообщницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержан ранее судимый мужчина, который может быть причастен к краже в Печерском районе. Злоумышленник воспользовался, что дверь в жилище была не закрыта, вынес сумку с деньгами и вещами, пока владелец квартиры был в одной из комнат.

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