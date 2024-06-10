В Киевской области задержали убившего соседа рецидивиста: подробности дела

В Белоцерковском районе Киевской области ранее судимый местный житель во время ссоры из-за якобы поврежденной двери ударил гостя ножом в грудь. От полученной травмы последний скончался на месте происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

"34-летний потерпевший вошел к своему соседу. В веранде его встретил владелец дома. Между мужчинами возник спор из-за того, что гость якобы повредил входную дверь в дом. Хозяин ударил гостя кухонным ножом в грудь, от чего последний скончался на месте. Злоумышленник заверил родных, что их родственнику вдруг стало плохо у него дома", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника задержали, известно, что у него были проблемы с законом за кражу и хранение наркотиков. У него обнаружили 2,5 промилле алкоголя. По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области местный житель во время ссоры забил до смерти знакомую. Тело погибшей обнаружил ее гражданский мужчина

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