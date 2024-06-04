В Киевской области мужчина во время конфликта забил до смерти знакомую. Подробности дела

В Обуховском районе Киевской области местный житель во время ссоры забил до смерти знакомую. Тело погибшей обнаружил ее гражданский муж.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам стражей порядка, к ним обратился житель города Кагарлык, который сообщил, что обнаружил тело своей гражданской жены в доме знакомого.

"Следователи установили, что 48-летняя женщина распивала спиртные напитки со знакомым на территории его домовладения, где во время общения возник конфликт. На фоне словесной перепалки подозреваемый нанес хаотические удары по телу потерпевшей. От полученных травм женщина скончалась на месте. На следующий день в дом 44-летнего злоумышленника пришел сожитель потерпевшей и обнаружил на полу тело женщины. Чтобы избежать наказания, фигурант скрылся с места совершения преступления", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник был задержан и сообщил ему о подозрении по факту умышленного убийства.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд признал виновным иностранца, который во время конфликта устроил драку и ударил мужчину ножом в живот. Благодаря врачам пострадавший выжил.

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