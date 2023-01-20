на Киевщине задержали последовательницу коллаборанта Стремоусова: распространяла кремлевскую пропаганду. Фото

В Киевской области СБУ задержала последовательницу коллаборанта Стремоусова. Гражданка РФ, уже много лет живущая в Украине, распространяла вражескую пропаганду.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы.

"Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали действовавший в Киевской области канал распространения кремлевской пропаганды. В результате следственно-оперативных действий разоблачена "последовательница" Кирилла Стремоусова, которая пыталась организовать разветвленную сеть распространения в интернете кремлевских нарративов относительно войны в Украине. Ею оказалась гражданка рф, которая в 2007 году приехала в нашу страну и поселилась в Бучанском районе Киевской области", – рассказали в СБУ.

Злоумышленница постоянно участвовала в заказных митингах антивакцинаторов, организованных Стремоусовым в Киеве. Кроме того, она поддерживала тесную связь с супругой коллаборанта.

После начала полномасштабного вторжения поклонница "русского мира" вошла в мощную сеть интернет-агитаторов в столичном регионе, к которой принадлежало еще более 20 человек. Участники сети систематически распространяли враждебный контент на подконтрольных телеграм-каналах и в других социальных сетях, в том числе запрещенных в Украине.

"Она распространяла пропагандистские материалы, полученные от кураторов из России, находящихся на временно оккупированных территориях Херсонской области и АР Крым. Во время обыска по месту жительства злоумышленницы правоохранители обнаружили российские паспорта, запрещенную символику и мобильный телефон", – добавили в СБУ.

По факту оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников задержанной сообщили о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области пограничники обнаружили сторонника "русского мира", который направлялся в Киев. В его мобильном телефоне, в частности, была обнаружена переписка пророссийского характера.

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