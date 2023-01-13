В Киевской области обнаружили очередного поклонника ''русского мира'': ехал в столицу. Фото

В Киевской области обнаружили сторонника "русского мира", который направлялся в Киев. В его мобильном телефоне, в частности, была обнаружена переписка пророссийского характера.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Мужчину передали сотрудникам СБУ.

"На Киевщине пограничники обнаружили сторонника "русского мира", гражданина Украины 1979 года рождения, который направлялся в столицу. В его мобильном телефоне обнаружили номера абонентов российских операторов, переписку пророссийского характера и другие компрометирующие материалы", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, пограничники задержали другого гражданина Украины, 1990 года, Пограничники установили, что мужчина является соучастником преступлений российской власти против Украины. Уроженец Херсона добровольно отправился на сотрудничество с оккупантами, занимался обслуживанием и обеспечением российской техники. В дальнейшем с ним будут общаться сотрудники СБУ.

Напомним, в Киеве сообщили о подозрении еще одному поклоннику "русского мира". Якобы злоумышленник в одной из социальных сетей распространял материалы с оправданием вооруженной агрессии против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, при попытке выезда в Польшу пограничники задержали гражданку Украины, которая поддерживала агрессию России против Украины. В своих соцсетях она размещала сообщения в поддержку "асвобадителей", российского президента Путина и очень ждала прихода кафиров в свой родной город.

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