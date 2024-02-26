В Киевской области задержали мужчину, который угрожал сыну боевой гранатой. Фото

В Бучанском районе Киевской области задержан мужчина, который угрожал сыну боевой гранатой. Боеприпас злоумышленник нашел после деоккупации региона.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

"57-летний фигурант хранил после деоккупации области боеприпасы дома и под хмельком угрожал гранатой сыну. Заявитель рассказал, что родственник взял боевую гранату, выдернул из нее чеку и вплотную подошел к нему. Прибыв на место, наряд группы реагирования патрульной полиции выяснил, что злоумышленник спрятал гранату на кухне", – рассказали в пресс-службе.

Во время обыска квартиры правоохранители также изъяли у мужчины корпус гранаты Ф-1 и магазины с 41 патроном калибра 7,62.

По факту хранения боевых припасов и угрозы убийством, если были реальные основания опасаться осуществления этой угрозы, задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд признал виновным мужчину, который в парке "Киото" взорвал боевую противопехотную гранату. Рядом с местом взрыва отдыхала компания из пяти человек.

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