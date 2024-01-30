Пострадала компания отдыхающих: в Киеве осудили мужчину, взорвавшего гранату в парке Киото. Фото и видео

В Киеве суд признал виновным мужчину, который в парке Киото взорвал боевую противопехотную гранату. Рядом с местом взрыва отдыхала компания из пяти человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Следующие 10 лет злоумышленник проведет за решеткой.

"Прокуроры доказали, что в апреле 2018 года обвиняемый, находясь на территории парка "Киото" рядом с незнакомой ему компанией из 5 человек, по хулиганским мотивам получил осколочную гранату Ф-1, привел ее в действие и бросил в сторону людей. В результате произошел взрыв с образованием осколков, которые разлетелись в разные стороны и нанесли отдыхающим телесные повреждения", – рассказали в прокуратуре.

После рассмотрения всех материалов дела суд признал 39-летнего мужчину виновным в покушении на умышленное убийство пяти человек, причинение тяжких телесных повреждений и незаконное хранение боеприпасов.

Напомним, в Обухове Киевской области подросток во время конфликта взорвал гранату в подъезде многоквартирного дома и скрылся. В результате взрыва есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить обвиняемого в хулиганстве. Во время конфликта мужчина, неоднократно испытывавший проблемы с законом, взорвал боевую гранату у многоэтажки.

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