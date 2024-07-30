В Киевской области задержали мужчину и женщину, которые сожгли авто военнослужащих и волонтеров. Фото и видео

Служба безопасности Украины совместно с полицией Киевщины задержали в регионе двух поджигателей, успевших уничтожить три военных и волонтерских авто. Злоумышленниками оказались житель Черкасщины и его сожительница.

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За совершенное поджигатели рассчитывали получить тысячу долларов, а получат реальные сроки. Подробности рассказали в СБУ, Нацполиции и Офисе генерального прокурора Украины, по данным источников OBOZ.UA, одним из сожженных злоумышленниками авто был медевак 3 ОШБр.

"Подзаработать", сжигая автомобили военных, вызвались 25-летний житель Черкасщины и его 20-летняя сожительница. Они искали в сети быстрых заработков и привлекли внимание российских спецслужб.

На парочку в Telegram в начале июля вышел представитель РФ, который предложил сожителям совершить поджоги автомобилей Вооруженных сил Украины и других военных формирований. За "работу" обещал вознаграждение в размере 1000 долларов. Когда мужчина и женщина согласились, "работодатель" дал им четкие инструкции по поводу того, что именно и как делать.

После "инструктажа" злоумышленники приехали в Киевскую область, в село Петропавловская Борщаговка, нашли там места парковки военных авто, сфотографировали "цели" для согласования с куратором – и, получив одобрение, в ночь на 29 июля облили легковоспламеняющимся раствором и подожгли три автомобиля.

Речь идет о служебном минивэне ВСУ Volkswagen (подожженный около 01:40), а также микроавтобусе и внедорожнике Mercedes и Volvo, которые были завезены волонтерами в Украину для передачи Силам обороны (сообщение о поджоге поступило в 04:20).

По данным источников OBOZ.UA, эти злоумышленники причастны к поджогу автомобиля медицинской службы 3 ОШБр. Фотография одного из сожженных автомобилей, обнародованная полицией, совпадает с фото сожженного медэвака, которую публиковала военная медик 3 отдельной штурмовой бригады Виктория Ковач накануне.

Свои действия злоумышленники сняли на видео, котороеотправили "работодателю". Не учли они одного: что сами они тоже засветились на видео с камер видеонаблюдения.

Правоохранители оперативно установили личности и задержали обоих злоумышленников. С момента совершения преступления до того, как сожители были задержаны, прошли считанные часы. У них изъята зажигательная смесь и мобильные телефоны, через которые они получали инструкции от агрессора.

Оба сообщены о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Примечательно, что этих завербованных поджигателей российские спецслужбы кинули на деньги, как и практически всех остальных: вместо обещанной тысячи долларов они получили половину этой суммы.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Киеве и Киевской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала в Харькове российского шпиона, охотившегося на секретную документацию. Вражеский агент с российским паспортом работал в одном из отделений популярного банка в городе, он пытался выспросить у знакомой сотрудницы одного из госучреждений информацию о расположении секретных архивов, где хранятся документы, важные для восстановления промышленности региона.

Также он выявлял локации Сил обороны в Харьковской области.