СБУ задержала в Харькове российского шпиона, охотившегося на секретную документацию. Фото и видео

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала шпиона военной разведки РФ в Харькове. Гражданин РФ, проживающий в облцентре, пытался установить места хранения важной документации технического характера.

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По выявленным локациям войска государства-агрессора должны были нанести удары, чтобы уничтожить документы, необходимые для восстановления промышленных предприятий Харьковщины. Подробности раскрыли в СБУ.

"Служба безопасности задержала шпиона военной разведки РФ, готовившего новую серию ракетно-бомбовых ударов по Харькову. Основными целями врага были секретные места хранения важной документации технического характера. Таким образом оккупанты надеялись уничтожить технологические документы, планы и чертежи, хранящиеся в этих хранилищах и необходимые для восстановления промышленных предприятий области", – говорится в сообщении.

По переданным шпионом координатам россияне планировали нанести удары с воздуха.

Вражеским агентом оказался гражданин РФ, проживающий в Харькове и работающий в одном из отделений популярного украинского банка в облцентре. Для выполнения полученной от российской спецслужбы задачи он пытался втемную использовать свою знакомую, сотрудницу одного из госучреждений: женщина имеет доступ к тайной информации.

О местонахождении тайных хранилищ документации злоумышленник расспрашивал ее под видом бытового общения в одном из мессенджеров.

"Контрразведка СБУ разоблачила шпиона еще на начальном этапе его преступной деятельности. Благодаря этому был задокументирован каждый его шаг, а на финальном этапе спецоперации он задержан в собственном доме. Кроме того, в ходе расследования было установлено, что фигурант одновременно разведывал пункты базирования Сил обороны в Харькове. Для этого он регулярно объезжал город на собственном авто и фиксировал локации украинских защитников на скрытый видеорегистратор", – рассказали в Службе.

Связь с российской спецслужбой шпион поддерживал через представителя российского ГРУ (в настоящее время – главное управление генштаба ВС РФ). Общались они через анонимный чат в мессенджере.

"В ходе обыска в помещении задержанного изъят российский паспорт, автомобильный видеорегистратор с отснятыми кадрами военных объектов и мобильные телефоны с доказательствами общения с агрессором", – добавили в СБУ.

Задержанному российскому шпиону сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114 (шпионаж);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации об ВСУ, совершенное с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).

Россиянин находится под стражей, ему грозит 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении группе предателей, взятых в плен на передовой. Все они добровольно пошли на службу к оккупантам.

Все пятеро предателей попали в плен украинских защитников во время боев Донецкой области в начале июля этого года. Трое из них – уроженцы Луганской области, еще двое – выходцы из Донецкой и Одесской областей.