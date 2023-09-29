В Киевской области задержали двух злоумышленников, которые похитили парня и требовали у него деньги. Фото

В Киевской области правоохранители задержали двух злоумышленников, которые могут быть причастны к похищению мужчины. В Борисполе нарушители, применив силу, затащили в салон авто 18-летнего парня, а затем потребовали у него деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, на днях к ним обратилась 36-летняя местная жительница, которая сообщила, что ее сына похитили. По ее словам, в Борисполе к 18-летнему пострадавшему подбежали двое неизвестных мужчин, применив физическую силу, затянули, вопреки его воле, в салон автомобиля Audi и потребовали передать им деньги.

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"Благодаря разыскным мероприятиям оперативники установили авто, в котором находился пострадавший и участники преступного дуэта. Ими оказались 23-летний киевлянин и 22-летний житель Вышгородского района. Оба фигуранта задержаны и помещены в изолятор временного содержания", – уточнили в полиции.

По фактам похищения человека и вымогательства открыты уголовные производства, а задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении в похищении человека и разбое трем жителям Днепропетровщины. Злоумышленники в ресторане в Софиевской Борщаговке Киевской области избили мужчину до потери сознания, закрыли в авто, а когда он пришел в себя – заставили отдать деньги.

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