Жестоко избили и похитили мужчину, а затем и ограбили: правоохранители Киевщины задержали злоумышленников

Правоохранители сообщили о подозрении в похищении человека и разбое трем жителям Днепропетровщины. Злоумышленники в ресторане в Софиевской Борщаговке Киевской области избили мужчину без сознания, закрыли в авто, а когда он пришел в себя – заставили отдать деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В начале сентября в селе Софиевская Борщаговка трое неизвестных вошли в ресторан, где отдыхал местный житель. Злоумышленники ударили мужчину так, что тот потерял сознание. Впоследствии фигуранты отнесли его к своему авто и сняли с обморока золотую цепочку с подвеской и часы. Когда потерпевший очнулся, нападавшие заставили ввести в смартфоне пароль к кошельку с криптовалютой и похитили оттуда все средства", – рассказали в пресс-службе.

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В полиции уточнили, что злоумышленники отвезли мужчину в Киев и там оставили. После чего еще приехали к нему домой и похитили деньги. В общей сложности пострадавшему был нанесен ущерб на сумму почти 250 тысяч гривен.

Правоохранители установили личности злоумышленников и задержали их – жители Днепропетровской области, 37, 36 и 33 лет. Им сообщили о подозрении по фактам разбоя, направленного на завладение имуществом, совершенное организованной группой в условиях военного положения, похищение человека и кражи, совершенное в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева иностранец на рынке похитил у продавца 5100 долларов США и скрылся. Злоумышленника нашли на парковке в чужом автомобиле, где он пытался скрыться от правоохранителей.

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