В Киевской области задержали двух иностранцев, которые переправляли уклонистов через границу. Фото

В Киевской области задержаны двое иностранцев, организовавших схему выезда уклонистов в страны Европейского Союза. Стоимость "услуги" для одного человека составляла 6 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.

"Предварительно было установлено, что 47 и 53-летний граждане Грузии разработали преступный план переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины за денежное вознаграждение. Злоумышленники тщательно подыскивали мужчин, желавших попасть в страны Европейского Союза вне таможенного контроля, организовывали с ними встречи на территории Киевской области и по достижении согласия реализовывали схему", – рассказали в полиции.

Правоохранители добавили, что стоимость "услуги" с одного человека составляла 6 тысяч долларов США. По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины открыто уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили в Киевской области председателя военной медкомиссии, которая "списала" полсотни уклонистов за более чем 10 млн грн взяток. Стоимость "услуги" для одного мужчины составляла до 7 тысяч долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье работники ГБР совместно с отделом внутренней безопасности Госпогранслужбы разоблачили незаконную схему переправки уклонистов за границу. "Бизнес" организовали инспектор пограничного отряда совместно с братом, проживающим в Хмельницкой области.

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