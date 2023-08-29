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На Киевщине разоблачили главу военной медкомиссии, которая за более 10 млн грн "списала" полсотни уклонистов. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
2 минуты
2,3 т.
Злоумышленнице сообщили о подозрении

Сотрудники СБУ разоблачили в Киевской области главу военной медкомиссии, которая "списала" полсотни уклонистов за более чем 10 млн грн взяток. Стоимость "услуги" для одного мужчины составляла до 7 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленнице и ее подельникам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности и ГБР собрали доказательную базу на главу военно-врачебной комиссии одного из районов Киевщины, которая причастна к системной коррупции во время мобилизации. Чиновница действовала в составе преступной группы, в которую входило по меньшей мере 5 человек. Среди них – руководитель отделения местного военкомата из своим подчиненным", – рассказали в пресс-службе.

На Киевщине разоблачили главу военной медкомиссии, которая за более 10 млн грн "списала" полсотни уклонистов. Фото

Как уточнили в Службе безопасности, за взятки злоумышленники предлагали потенциальным призывникам свою "помощь" в уклонении от военной службы на основании фиктивных документов о "плохом" здоровье. Стоимость "услуги" составляла до 7 тыс. американских долларов с одного уклоняющегося.

На Киевщине разоблачили главу военной медкомиссии, которая за более 10 млн грн "списала" полсотни уклонистов. Фото

По имеющимся данным, чиновники "обработали" по преступной схеме более 50 человек, которые хотели уклониться от призыва и убежать за границу. Таким образом, организаторы сделки "заработали" более 10 млн грн.

На Киевщине разоблачили главу военной медкомиссии, которая за более 10 млн грн "списала" полсотни уклонистов. Фото

"Для поиска клиентов и передачи денег они действовали с двумя сообщниками – бывшим военкоматом и его сыном. При этом сама руководительница военной медкомиссии лично подписывала справки о непригодности к призыву по состоянию здоровья без фактического прохождения медосмотра военнообязанными. Затем на основании фиктивных лекарственных средств документов чиновники военкомата "списывали" уклонявшихся по военному учету", – уточнили в СБУ.

На Киевщине разоблачили главу военной медкомиссии, которая за более 10 млн грн "списала" полсотни уклонистов. Фото

В настоящее время глава военной медкомиссии сообщена о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители разоблачили должностных лиц, создавших схему незаконного снятия с военного учета мужчин. Стоимость "услуг" составляла 7,5 тысячи долларов США для одного человека.

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