На Киевщине разоблачили главу военной медкомиссии, которая за более 10 млн грн "списала" полсотни уклонистов. Фото

Сотрудники СБУ разоблачили в Киевской области главу военной медкомиссии, которая "списала" полсотни уклонистов за более чем 10 млн грн взяток. Стоимость "услуги" для одного мужчины составляла до 7 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленнице и ее подельникам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности и ГБР собрали доказательную базу на главу военно-врачебной комиссии одного из районов Киевщины, которая причастна к системной коррупции во время мобилизации. Чиновница действовала в составе преступной группы, в которую входило по меньшей мере 5 человек. Среди них – руководитель отделения местного военкомата из своим подчиненным", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в Службе безопасности, за взятки злоумышленники предлагали потенциальным призывникам свою "помощь" в уклонении от военной службы на основании фиктивных документов о "плохом" здоровье. Стоимость "услуги" составляла до 7 тыс. американских долларов с одного уклоняющегося.

По имеющимся данным, чиновники "обработали" по преступной схеме более 50 человек, которые хотели уклониться от призыва и убежать за границу. Таким образом, организаторы сделки "заработали" более 10 млн грн.

"Для поиска клиентов и передачи денег они действовали с двумя сообщниками – бывшим военкоматом и его сыном. При этом сама руководительница военной медкомиссии лично подписывала справки о непригодности к призыву по состоянию здоровья без фактического прохождения медосмотра военнообязанными. Затем на основании фиктивных лекарственных средств документов чиновники военкомата "списывали" уклонявшихся по военному учету", – уточнили в СБУ.

В настоящее время глава военной медкомиссии сообщена о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители разоблачили должностных лиц, создавших схему незаконного снятия с военного учета мужчин. Стоимость "услуг" составляла 7,5 тысячи долларов США для одного человека.

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