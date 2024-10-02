В Киевской области водитель BMW под наркотиками протаранил электроопору: столб упал на пешехода. Фото

В Белой Церкви Киевской области автомобиль BMW на скорости въехал в электросопротивление, которое вследствие этого упало на пешехода. Как оказалось, водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. По факту ДТП с потерпевшим открыто уголовное производство.

"Полицейские Киевщины задержали 23-летнего водителя BMW, который под действием наркотиков вызвал аварию в Белой Церкви. Предварительно установлено, что мужчина выехал за пределы проезжей части и наехал на бетонное электросопротивление. В результате столкновения столб упал на 18-летнего пешехода, шедшего по тротуару. Парня госпитализировали с травмой грудной клетки и переломами ребер", – рассказали в пресс-службе.

Водителя авто задержали – согласно результатам медицинского освидетельствования он находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. По факту ДТП открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева в понедельник, 1 октября, грузовик протаранил несколько легковых автомобилей. По предварительной информации, водителю фуры стало плохо за рулем.

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