В Киевской области велосипедист ограбил несовершеннолетнюю и скрылся: злоумышленника задержали. Фото

В Фастове Киевской области задержан мужчина, подозреваемый в причастности к ограблению несовершеннолетней. Злоумышленник, проезжая на велосипеде, выхватил из рук девушки телефон и быстро уехал.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"На днях в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц Фастова неизвестный мужчина вырвал из рук несовершеннолетней девушки мобильный телефон. Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения. Полицейские установили, что 37-летний местный житель подъехал на велосипеде к 17-летней девушке, которая держала смартфон в руках, и завладел им. В дальнейшем злоумышленник скрылся в неизвестном направлении", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в причастности к грабежу в городе Переяслав Киевской области. Злоумышленник проник в дом местной жительницы и, угрожая ножом, забрал сумку с деньгами.

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