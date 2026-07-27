В Киевской области в искусственном водоеме утонула 13-летняя девочка. Подробности трагедии

В Бориспольском районе Киевской области утонула 13-летняя девочка. Это произошло, когда ребенок пытался достать мяч, который попал в искусственный водоем.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

Что известно

По словам правоохранителей, в воскресенье, 26 июля, в 17:21 к ним поступило сообщение о несчастном случае в селе Богдановка Бориспольского района.

По предварительным данным полиции, шестеро детей играли в волейбол. Во время игры мяч попал в искусственный водоем. Пытаясь достать его, 13-летняя девочка прыгнула в воду – поскольку ребенок не умел плавать, она утонула.

"На место происшествия немедленно прибыли правоохранители и медики. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, к сожалению, спасти девочку не удалось", — сообщили в пресс-службе.

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По данному факту начато досудебное расследование (п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

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