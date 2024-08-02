В Киевской области столкнулись грузовик и легковушка: одного из водителей зажало в авто. Подробности и фото

Вблизи Бородянки Киевской области произошла авария с участием грузовика и BMW. В результате ДТП водителя легковушки зажало в салоне авто и чтобы его деблокировать на место вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Детали дорожно-транспортного происшествия установят правоохранители.

По словам спасателей, 1 августа к ним поступило сообщение, что на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин", вблизи поселка Бородянка, произошло столкновение легкового автомобиля BMW и грузового автомобиля MAN.

"В результате ДТП водитель легковушки был зажат конструкциями транспортного средства. Спасатели провели работу по деблокации травмированного мужчины из изуродованного авто с помощью гидравлического и шанцевого инструмента и передали его работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в лечебное учреждение. Для проведения работ привлекались 5 человек личного состава ГСЧС и 1 единица техники", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Соломенском районе Киева в воскресенье, 28 июля, на проспекте Воздушных сил произошла авария с участием легковушки и мотоцикла. В результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Малая Александровка Киевской области произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате ДТП погиб водитель последнего авто – его тело из изуродованной машины деблокировали спасатели.

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