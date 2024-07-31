Под Киевом столкнулись легковушка и грузовик, есть погибший. Подробности ДТП и фото

В селе Малая Александровка Киевской области произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате ДТП погиб водитель последнего авто – его тело из изуродованной машины деблокировали спасатели.

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Об этом сообщили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины происшествия установят следователи.

По словам спасателей, 20 июля около 20:00 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о ДТП в селе Малая Александровка на улице Броварской.

"По прибытии на место вызова было установлено, что произошло столкновение грузового автомобиля DAF и Ford Focus. Спасатели деблокировали погибшего водителя легковушки, 1992 года рождения. К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в Соломенском районе Киева в воскресенье, 28 июля, на проспекте Воздушных Сил произошла авария с участием легковушки и мотоцикла. В результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева в понедельник, 29 июля, легковушка сбила 11-летнего парня и уехала. На месте ДТП нарушитель оставил номерной знак своего авто.

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