Убил свою бабушку, потому что не понравился ее суп: в Киеве суд вынес приговор злоумышленнику

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который в Голосеевском районе жестоко убил родную бабушку. Злоумышленник избил, а затем зарезал женщину из-за того, что ему не понравился суп, который она приготовила.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры и в отделе коммуникации столичной полиции. Следующие девять лет 23-летний житель столицы проведет за решеткой.

"Прокурором в суде доказано, что мужчина, проживавший совместно со своей 65-летней бабушкой, во время ссоры нанес ей несколько ударов кулаками по лицу и телу. Избитая пенсионерка в беспомощном состоянии переползла в ванную и лежала там на полу. Внук тем временем пошел в кухню, взял нож и нанес женщине 11 ножевых ударов. Полученные ею телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью", – рассказали в пресс-службе.

После совершения убийства злоумышленник пошел на улицу, где, найдя заброшенное помещение, уснул – там его задержали полицейские. Свои действия мужчина объяснил тем, что ему не понравился суп, приготовленный для него женщиной. Кроме того, к моменту преступления он находился под действием марихуаны и поэтому его все раздражало.

Приговором Голосеевского суда мужчина признан виновным в убийстве. До вступления приговора в законную силу злоумышленник будет находиться под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева в среду, 18 декабря, конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой, в результате которой погиб. Событие произошло на улице Бориспольской. Известно, что преступление совершил 61-летний киевлянин.

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