В Киевской области ссора между двумя друзьями закончилась убийством. Подробности и фото

В Обуховском районе Киевской области мужчина во время ссоры жестоко избил своего знакомого. От полученных по голове травм потерпевший скончался.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях к ним обратился мужчина и сообщил, что обнаружил в доме тело знакомого с многочисленными телесными повреждениями.

"Полицейские установили, что в поселке Козин между 34-летним мужчиной и его знакомым возник словесный спор, переросший в конфликт. Во время стычки злоумышленник нанес 38-летнему потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленник был задержан и сообщил ему о подозрении в совершении умышленного убийства. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области возникла ссора между местным жителем и его матерью. В конфликт вмешался отец, ударивший ножом в грудь и смертельно ранивший сына.

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