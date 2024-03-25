В Киевской области СБУ задержала "крота" ФСБ: пытался устроиться в полицию, чтобы шпионить за ВСУ. Фото

В Киевской области сотрудники СБУ задержали "крота" ФСБ, который, по информации следствия, пытался устроиться в полицию. Это ему нужно было, чтобы шпионить за "Гвардией наступления" и подразделениями ВСУ

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленнику грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"Киберспециалисты Службы безопасности сорвали попытку ФСБ "завести" своего агента в состав Сил обороны Украины. В результате спецоперации на Киевщине задержан предатель, который по указанию оккупантов пытался устроиться в Национальную полицию. В случае успешного зачисления на службу, он должен собирать информацию о подразделениях правоохранительного органа, прежде всего входящих в "Гвардию наступления" МВД Украины", – рассказали в пресс-службе.

В Службе безопасности добавили, что кроме того, злоумышленник надеялся получить больше возможностей для сбора данных об личном составе и перемещении военной техники ВСУ. Развединформация требовалась оккупантам для подготовки воздушных атак на объекты Сил обороны и планирования боевых операций.

По данным следствия, чтобы убедиться в возможности агента выполнить задачу "крота", ФСБ дала ему "тестовую" задачу. В частности, оккупанты поручили своему приспешнику разведать на Киевщине места дислокации военных аэродромов и госпиталей, а также оборонных заводов.

При этом он должен был собрать для спецслужбы страны-террориста максимум информации об одной из механизированных бригад ВСУ. Чтобы сделаете это, агент врага "втемную" использовал местную жительницу, у которой арендовал квартиру. Установлено, что ее сын воевал в составе бригады и погиб на передовой.

"Сотрудники СБУ пошагово документировали российского агента и на финальном этапе спецоперации задержали его в собственном доме. К тому времени он уже подал документы как кандидат на вступление в ряды Национальной полиции. По данным следствия, задержанным оказался житель Броварского района, которого в конце 2023 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ. Его личность уже установлена Службой безопасности. Для выполнения враждебных указаний предатель объезжал местность, где фиксировал координаты нужных объектов, а затем передавал геолокации российскому куратору", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении государственной измены.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержала семью предателей. Они по заказу ФСБ РФ готовили ракетные удары по Украине, а также хоронили останки погибших оккупантов под Киевом.

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