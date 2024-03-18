Готовили ракетные удары по Украине и хоронили останки оккупантов: на Киевщине задержали семью предателей. Фото и видео

Сотрудники СБУ задержала семью предателей. Они по заказу ФСБ РФ готовили ракетные удары по Украине, а также хоронили останки погибших оккупантов под Киевом.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленникам грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили двух агентов ФСБ, действовавших на Киевщине. Завербованные отец и сын готовили ракетные удары России по московскому региону. В частности, они сливали геолокации базирования Сил обороны, в том числе военнослужащих Сил специальных операций ВСУ. Также злоумышленники передавали в ФСБ координаты промышленных цехов, где производили украинские беспилотники. По наведению фигурантов захватчики планировали совершить прицельные ракетные удары по украинским объектам", – рассказали в пресс-службе.

Благодаря действиям сотрудников Службы безопасности, враждебные намерения были сорваны, а в результате спецоперации в Киевской области оба агента были разоблачены и задержаны, а их преступные действия задокументированы. Синхронно с этим были проведены мероприятия по обеспечению подразделений ВСУ и производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса Украины.

Среди прочего эти агенты ФСБ РФ выполняли специфическую задачу российской спецслужбы – искали останки рашистов, погибших во время боев за Киев. Злоумышленники собирали фрагменты тел оккупантов в контейнеры, а затем вывозили в лесопосадки столичного региона и хоронили. После этого они направляли в ФБС соответствующий "отчет" с привязкой к местности и координатами места захоронения вражеских останков.

"Как установило расследование, задержанные ранее проходили службу в составе правоохранительных органов. После увольнения они были дистанционно завербованы кадровым сотрудником ФСБ, который "обратил внимание" на предателей после их антиукраинских комментариев в YouTube. На начальных этапах сотрудничества с оккупантами сын фигуранта даже проводил онлайн-тренинги по тактической медицине для боевиков российской группировки "Ахмат", – добавили в СБУ.

За отработанные задачи предатели получали денежное вознаграждение от захватчиков на собственные банковские карты. Обоим злоумышленникам сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали в Николаеве предателя, собиравшего для российских террористов информацию о перемещении техники Вооруженных сил Украины. Мужчина по собственной инициативе вышел на контакт с врагом и попросил быть информатором.

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