В Киеве квартирант пытался убить арендодателя после просьбы съехать с квартиры. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который едва не убил владельца квартиры, которую он снимал. Потерпевший попросил съехать квартиранта из-за грязи и жалоб соседей, но тот во время ссоры нанес арендодателю многочисленные ножевые ранения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от работников стоматологии на улице Красноткацой о том, что в помещение ворвался неизвестный со следами крови на одежде и ножом в руках.

"Мы выяснили, что киевлянин вместе с братом пришел в свой дом и попросил арендатора уехать из квартиры, потому что он сильно ее засорил и поступали постоянные жалобы от соседей. Когда брат владельца ушел на улицу, между мужчинами началась ссора , которая закончилась тем, что квартирант порезал ножом руки арендодателю, а когда потерпевший начал убегать, нападавший догнал его и ударил ножом в живот. После этого злоумышленник скрылся вместе с орудием преступления", – рассказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что в стоматологию квартирант, уроженец Сумщины, 1984 года рождения, забежал случайно и пытался спрятать нож в ящике. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева задержан мужчина, подозреваемый в убийстве. Якобы он нанес смертельное ножевое ранение товарищу из-за громкой музыки.

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