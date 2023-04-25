На Киевщине мужчина продавал муляжи вместо стиков к электронным сигаретам: пострадали 300 человек. Фото и видео

В Софиевской Борщаговке Киевской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Злоумышленник обманул 300 граждан по всей Украине, продавая им муляжи вместо табачных изделий.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"47-летний житель Софиевской Борщаговки публиковал объявление о продаже "стиков" для электронных сигарет на онлайн платформах. Он получал заказы, но вместо реального товара отправлял клиентам обычные муляжи в брендированных коробках. На почте большинство граждан удостоверялись, что в упаковке есть коробки с "товаром", и оплачивали их", – рассказал Небытов.

По словам генерала полиции, во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли у мужчины 51 ящик, в каждом из которых находилось 50 блоков коробок из-под "стиков". За эти муляжи злоумышленник мог получить прибыль почти 1,2 млн гривен.

"Всего от действий злоумышленника пострадали 300 граждан. Его поместили в изолятор временного содержания и сообщили о подозрении", – резюмировал Небытов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители разоблачили группу ранее судимых мужчин и женщин, подозреваемых в мошенничестве. Злоумышленники организовали "бизнес" по продаже ни за кем не зарегистрированных квартир.

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