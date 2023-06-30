На Киевщине разоблачили злоумышленников, которые проводили азартные игры в колонии и требовали деньги из осужденных. Фото

В Киевской области правоохранители разоблачили преступную группировку, действовавшую в местах лишения свободы. В частности, они организовывали азартные игры для собственного обогащения и требовали с осужденных деньги.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

"Было установлено, что 33-летний осужденный, привлек двух сообщников 31 и 44 лет, организовал устойчивую преступную группировку в одной из исправительных колоний. Злоумышленники требовали деньги и материальные ценности у других осужденных, применяя моральное и физическое влияние. Организатор, который отбывал наказание за наказание за автоугон, пользуясь безоговорочным авторитетом, обеспечивал и координировал распространение преступного воздействия, а также заведовал "общаком", – рассказали правоохранители.

Кроме того, так называемый "смотрящий" организовывал азартные игры в местах лишения свободы с целью материального обогащения. Во время обысков по местам нахождения злоумышленников полицейские изъяли черновые записи с номерами банковских карточек, на которые направлялись средства, мобильные телефоны, банковские карты.

Им сообщили о подозрении по фактам установления, распространения преступного воздействия и вымогательства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Правоохранители разоблачили злоумышленников, сбывавших наркотики на территории Киевского СИЗО. Организатором схемы был житель столицы, осужденный за ряд имущественных преступлений, а в изоляторе позиционировал себя так называемым "смотрящим".

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