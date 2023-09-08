В Киевской области разоблачили "волонтеров": продавали машины, ввезенные как гуманитарная помощь для ВСУ. Фото

В Киевской области правоохранители разоблачили схему продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для ВСУ. Во время обысков у злоумышленников было изъято 24 машины.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

"Руководитель волонтерского центра благотворительной организации вместе с супругой и водителем организации наладили механизм сбыта легковых автомобилей, ввезенных на территорию Украины в качестве гумдопомощи. Они размещали объявления на платформах для продажи автомобилей и продавали их военнослужащим. После получения средств передавали автомобили военным под видом гуманитарной помощи на безвозмездной основе", – рассказали в прокуратуре.

Злоумышленников задержали с поличным – при продаже четырех автомобилей на общую сумму более полумиллиона гривен. Во время обысков были изъяты наличные, документация, 24 автомобиля и другие вещественные доказательства.

По факту незаконного использования гуманитарной помощи в целях получения прибыли во время военного положения открыто уголовное производство, а троим задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Злоумышленник, притворяясь военнослужащим, "продал" волонтеру тактические бронешоломы, а также похитил автомобиль военных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!