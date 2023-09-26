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В Киевской области разоблачили служащих, которые "заработали" 800 тыс. грн на ремонте уличного освещения. Видео

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
2 минуты
1,3 т.
Правоохранители сообщили о подозрении злоумышленникам

Правоохранители сообщили о подозрении чиновникам, нанесшим государству ущерб на 800 тысяч гривен. Уголовное производство открыто из-за подделки строительных документов во время ремонтных работ по уличному освещению в Белой Церкви Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В 2019 году между местным департаментом и фирмой-подрядчиком был заключен договор о проведении ремонтных работ по уличному освещению трех центральных улиц города Белая Церковь. Ответственным за технадзор назначили инженера, который, пользуясь случаем, решил "подработать". Совместно с 32-летним директором фирмы-подрядчиком, в период с июля по декабрь, умышленно подрабатывали строительные документы. Дельцы указали и подтверждали объемы работ, которые фактически были выполнены по завышенным ценам и не соответствовали проектным решениям", – рассказали в полиции.

Видео дня
В Киевской области разоблачили служащих, которые "заработали" 800 тыс. грн на ремонте уличного освещения. Видео

В пресс-службе отметили, что после подписания документов средства были перечислены на счет предприятия, выполнявшего строительные работы. Таким образом, злоумышленники нанесли ущерб государству на сумму почти 800 тысяч гривен.

В Киевской области разоблачили служащих, которые "заработали" 800 тыс. грн на ремонте уличного освещения. Видео

По фактам служебного подлога и растраты чужого имущества открыто уголовное производство, а служащим сообщено о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить трех должностных лиц Голосеевской райгосадминистрации, обвиняемых в хищении средств на ремонте укрытий в школах. В целом городскому бюджету был нанесен ущерб более чем на 500 тысяч гривен.

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