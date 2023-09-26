В Киевской области разоблачили служащих, которые "заработали" 800 тыс. грн на ремонте уличного освещения. Видео

Правоохранители сообщили о подозрении чиновникам, нанесшим государству ущерб на 800 тысяч гривен. Уголовное производство открыто из-за подделки строительных документов во время ремонтных работ по уличному освещению в Белой Церкви Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В 2019 году между местным департаментом и фирмой-подрядчиком был заключен договор о проведении ремонтных работ по уличному освещению трех центральных улиц города Белая Церковь. Ответственным за технадзор назначили инженера, который, пользуясь случаем, решил "подработать". Совместно с 32-летним директором фирмы-подрядчиком, в период с июля по декабрь, умышленно подрабатывали строительные документы. Дельцы указали и подтверждали объемы работ, которые фактически были выполнены по завышенным ценам и не соответствовали проектным решениям", – рассказали в полиции.

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В пресс-службе отметили, что после подписания документов средства были перечислены на счет предприятия, выполнявшего строительные работы. Таким образом, злоумышленники нанесли ущерб государству на сумму почти 800 тысяч гривен.

По фактам служебного подлога и растраты чужого имущества открыто уголовное производство, а служащим сообщено о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить трех должностных лиц Голосеевской райгосадминистрации, обвиняемых в хищении средств на ремонте укрытий в школах. В целом городскому бюджету был нанесен ущерб более чем на 500 тысяч гривен.

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