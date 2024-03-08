В Киевской области разоблачили подрядчика, который "заработал" на восстановлении обстрелянной многоэтажки

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении подрядчику. Он присвоил деньги, выделенные на восстановление поврежденной из-за российских обстрелов многоэтажки в Бучанском районе.

Об этом рассказали в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

"По данным следствия, в селе Горенка Бучанского района во время ремонта многоквартирного дома, поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ, подозреваемый не придерживался условий договора, заключенного с Гостомельской поселковой военной администрацией. Понимая, что объемы выполненных строительно-монтажных работ завышены, он предоставил заказчику отчетную документацию по оплате", – рассказали в пресс-службе.

В общей сложности, злоумышленник завладел бюджетными средствами на сумму более 145 тысяч гривен. Ему сообщили о подозрении в присвоении чужого имущества, совершенном в условиях военного положения.

Напомним, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении подрядчику, "заработавшему" на некачественном ремонте укрытия на Троещине. Часть работ не отвечала требованиям нормативно-правовых актов, а их объемы были завышены более чем на 870 тыс. гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области будут судить подрядчика за завладение бюджетными деньгами во время ремонта пострадавших в результате вражеских обстрелов сада и школы. В общей сложности он "заработал" почти 100 тысяч гривен.

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