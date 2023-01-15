В Киевской области расследуют убийство: неизвестный застрелил женщину. Фото

В Белой Церкви Киевской области возле одного из домов обнаружили тело женщины. По предварительной информации, она погибла от огнестрельного ранения.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, вечером, 13 января, им поступило сообщение о том, что на улице Михаила Вербицкого обнаружили тело женщины.

"Выехавшие на место происшествия полицейские установили личность погибшей – это была 51-летняя местная жительница, погибшая возле своего дома. Во время осмотра тела эксперты обнаружили проникающее огнестрельное ранение", – рассказали в пресс-службе.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, в Днепровском районе Киеве задержали мужчину, который чуть не убил соседа. После ссоры злоумышленник выстрелил киевлянину в голову из пистолета и закрылся в своей квартире.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Обуховском районе Киевской области во время спора из-за долгов мужчина выстрелил в местного предпринимателя. От полученных ранений последний погиб на месте происшествия.

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