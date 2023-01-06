В Киеве мужчина во время конфликта выстрелил соседу в голову. Фото и видео

В Днепровском районе Киеве задержали мужчину, который едва не убил соседа. После ссоры злоумышленник выстрелил киевлянину в голову из пистолета и закрылся в своей квартире.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение от врачей о том, что в подъезде дома по улице Краковской они обнаружили мужчину с огнестрельным ранением головы. Было установлено, что потерпевший получил тяжелую травму в результате конфликта с соседом.

"Сначала между мужчинами произошла словесная ссора во дворе дома. Через некоторое время мужчина пришел в квартиру соседа и выстрелил ему в голову из оружия. После этого нападавший сбежал в свой дом и закрылся внутри", – рассказали в полиции.

В пресс-службе добавили, чтобы задержать злоумышленника, уроженца Киева, 1975 года рождения, задействовали спецназовцев. Во время обысков было обнаружено оружие и зип-пакет с порошкообразным веществом белого цвета, похожее на наркотическое. Пострадавший находится под наблюдением врачей.

Правоохранители открыли несколько уголовных производств, в том числе по факту покушения на умышленное убийство. Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Яготине Киевской области мужчина под действием наркотиков жестоко избил собственную мать деревянной палкой. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

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