В Киевской области пьяный рецидивист устроил стрельбу и угрожал окружающим гранатой. Фото

В городе Переяслав Киевской области задержан ранее судимый мужчина, который может быть причастен к хулиганству. Подозреваемый в состоянии опьянения во время конфликта выстрелил в сторону автомобиля, а затем угрожал гражданам гранатой.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

"Событие произошло в городе Переяслав, на берегу реки Днепр, 20 октября около 14:00. На территории рыбацкой базы, во время внезапно возникшего конфликта, правонарушитель в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из самодельного ружья в сторону автомобиля 37-летнего мужчины – повредил дверь со стороны водителя. Потом фигурант прикладом оружия разбил окна автомобиля, выбросил ружье в реку и начал угрожать окружающим гранатой", – рассказали в пресс-службе.

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Злоумышленника задержали – им оказался 50-летний ранее судимый мужчина. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. По факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве двое мужчин на автомобиле Cadillac из-за конфликта устроили стрельбу, а затем скрылись. Когда нарушителей задержали, оказалось, что водитель был в состоянии наркотического опьянения, а у пассажира был найден пакетик с запрещенным веществом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве спецназовцы полиции КОРД задержали вооруженного мужчину, захватившего бизнес-центр. Он вошел в помещение, произвел несколько выстрелов и, угрожая оружием, заставил охранников выйти из здания.

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