В Киеве задержали мужчину, который захватил бизнес-центр и устроил стрельбу. Фото

В Киеве спецназовцы полиции КОРД задержали вооруженного мужчину, захватившего бизнес-центр. Он вошел в помещение, произвел несколько выстрелов и, угрожая оружием, заставил охранников выйти из здания.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства и мотивы содеянного.

"Событие произошло на проспекте Вацлава Гавела в Соломенском районе Киева. В полицию Киева поступила информация о том, что неизвестный зашел в помещение бизнес-центра и произвел выстрелы. Немедленно на место прибыли спецназначители КОРД", – рассказали в пресс-службе.

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На месте происшествия полицейские установили, что вооруженный мужчина, угрожая охранникам, заставил их покинуть здание. Далее сделал несколько хаотических выстрелов и угрожал установить "растяжку" у входной двери, чтобы не пустить внутрь правоохранителей.

После переговоров полицейские задержали злоумышленника. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве двое мужчин на автомобиле Cadillac из-за конфликта устроили стрельбу, а затем скрылись. Когда нарушителей задержали, оказалось, что водитель был в состоянии наркотического опьянения, а у пассажира был найден пакетик с запрещенным веществом.

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