В Киевской области пьяная женщина-водитель устроила смертельное ДТП. Подробности и фото

В Бориспольском районе Киевской области, по информации следствия, пьяная водитель Honda выехала на встречную полосу и протаранила легковушку ВАЗ. В результате ДТП водитель последнего авто скончался в машине скорой помощи, а его пассажир госпитализирован в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы.

"Авария произошла 24 мая, около 21:20, на автодороге между селом Гора и селом Мартусовка. По предварительной информации, 47-летняя водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем Honda, совершила выезд на встречную полосу движения и столкнулась с автомобилем "ВАЗ", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП 57-летний водитель "ВАЗ" от полученных травм скончался в машине скорой помощи. 39-летний пассажир указанного автомобиля госпитализирован в медицинское учреждение. по этому факту возбуждено уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Процев Киевской области в пятницу, 17 мая, легковушка на скорости протаранила столб, а затем вылетела в кювет. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля.

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