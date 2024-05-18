На Киевщине легковушка на скорости протаранила электроопору и вылетела в кювет. Фото и подробности

В селе Процев Киевской области в пятницу, 17 мая, легковушка на скорости протаранила электроопору, а затем вылетела в кювет. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

"Авария произошла в селе Процев 17 мая около 13.37. По предварительной информации, 69-летний местный житель, управляя Hyundai, не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП водитель был травмирован – его госпитализировали в медицинское учреждение. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Киеве в пятницу, 17 мая, на Русановском мосту произошла авария с участием трех легковушек. Погиб маленький ребенок, беременная женщина и мужчина госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вишневом Киевской области пьяный водитель легковушки сбил 8-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу с диагнозом перелом правой голени со смещением.

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