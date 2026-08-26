В Киевской области произошло лобовое ДТП с участием двух автомобилей: есть погибший и пострадавший. Подробности и фото

В Обуховском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения автомобилей один человек погиб, а еще один получил травмы.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП произошло на днях на одной из улиц в селе Поток Мироновской общины. По предварительной информации, водитель ВАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Opel Insignia Sports Tourer, которым управлял 18-летний молодой человек.

"В результате аварии 46-летний водитель ВАЗ скончался на месте происшествия от полученных травм. 43-летний пассажир указанного автомобиля был госпитализирован", – добавили в полиции.

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По факту ДТП со смертельным исходом (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.

ДТП в столичном регионе

В Обуховском районе Киевской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения машин пострадали четыре человека, среди которых есть малолетний ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева в среду, 19 августа, произошло ДТП на Чоколевском бульваре. По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с маршруткой, а затем снес остановку общественного транспорта — есть погибшие и раненые.

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