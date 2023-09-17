В Киевской области произошла авария с участием двух легковушек и грузовика: есть пострадавшие. Фото

В селе Новые Петровцы Киевской области произошла авария с участием двух легковушек и грузовика. По предварительной информации, в результате ДТП есть пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины автопроисшествия установят правоохранители.

"ДТП с тремя автомобилями в Новых Петровцах. 16 сентября, около 14:00, в Петровской общине произошла авария с участием двух легковушек и грузовика. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение", – рассказали в полиции.

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На опубликованных правоохранителями фото можно увидеть последствия аварии, в частности, машины получили сильные механические повреждения.

добавим, в Киевской области за 8 месяцев текущего года на дорогах произошло 1145 ДТП с пострадавшими. К сожалению, в результате аварий погибли 127 человек, а более 1450 были травмированы.

Напомним, в Святошинском районе Киева в четверг, 14 сентября, Volkswagen Jetta на скорости протаранил столб и загорелся. В результате ДТП пассажиры авто получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Крюковщина Киевской области легковушка сбила катавшегося на самокате ребенка. Авария произошла на территории жилого комплекса "Еврогород".

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