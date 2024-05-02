В Киевской области произошла авария с участием двух легковушек: есть погибшие и пострадавшие. Подробности и фото

В Обуховском районе Киевской области произошла авария с участием двух легковушек автомобилей. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины происшествия установят следователи.

"Авария произошла 1 мая на автодороге между селом Плюты и городом Украинка Обуховского района. Предварительно установлено, что произошло столкновение между автомобилями Renault Duster с тремя пассажирами и Volkswagen Golf", – сообщили в пресс-службе.

В результате аварии два пассажира Renault погибли, третий в тяжелом состоянии находится в больнице. Кроме того, была госпитализирована водитель Volkswagen. Правоохранители задержали водителя Renault Duster.

Напомним, согласно данным патрульной полиции, в Украине только в марте зафиксировали 1653 ДТП с пострадавшими, в результате которых погибли 226 человек, а еще 2028 получили травмы. Всего за первый квартал в стране произошло 4528 таких аварий: 595 человек погибли, 5740 пострадали. Подробнее о причинах печальной статистики читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 30 апреля, в результате ДТП перевернулся грузовик. В результате аварии едва не погибла женщина-пешеход, которая успела отбежать, когда падало авто.

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