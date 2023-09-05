В Киевской области приговорили мужчину, который до смерти избил военнослужащего

В Киевской области суд признал виновным мужчину, который до смерти избил военнослужащего. Трагедия произошла из-за конфликта в селе Лебедевка.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Следующие 15 лет злоумышленник проведет в местах лишения свободы.

"Прокуроры в суде доказали, что в ноябре 2022 года в селе Лебедевка Вышгородского района конфликт между осужденным и военнослужащим перерос в драку. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес пострадавшему многочисленные удары по лицу и телу", – рассказали в пресс-службе.

Экспертиза установила, что смерть военнослужащего наступила в результате травмы головы и грудной клетки с повреждением костей скелета и внутренних органов. Кроме того, к моменту оглашения приговора за это преступление, злоумышленник уже был осужден за умышленное убийство.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Оболонском районе Киева 77-летний пенсионер во время словесного конфликта из-за денег на водку трижды ударил ножом в грудь товарища. От полученных травм последний погиб на месте происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали мужчину, которого подозревают в причастности к жестокому убийству бездомного. Злоумышленник нанес погибшему более 20 ударов ножом, после чего замотал тело в целлофан и оттащил в подвал соседнего дома.

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