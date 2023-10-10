В Киевской области прекратили продажу поддельных табачных изделий: изъяли "товар" на около 4,2 млн грн. Фото

В Киевской области правоохранители прекратили незаконную продажу табачных изделий. Во время проведения следственных действий организатор схемы на авто наехал на сотрудника БЭБ и сопротивлялся.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической Безопасности. Ориентировочная стоимость изъятого товара составляет 4,2 млн. гривен.

"Детективы установили, что снабжение незаконно изготовленными табачными изделиями на территорию Киевщины наладил местный житель. Муж публиковал информацию об ассортименте контрафактной продукции в телеграмм-канале, доставку осуществлял по всей Украине. Также детективы БЭБ обнаружили пункт розничной торговли в Киевской области и складское помещение в Киеве – там хранился поддельный товар", – рассказали в пресс-службе.

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Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли 3,8 тыс. электронных сигарет, 2 тыс. емкостей с жидкостями для электронных сигарет, заправки в количестве более 1,5 тыс., 500 пачек табака для кальяна, планшет и черновые записи. В БЕБ добавили, что при обыске авто организатора "бизнеса", тот сопротивлялся, наехал на детектива и травмировал его. После этого злоумышленника задержали.

"Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг причастных к преступной схеме лиц. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители изъяли более 760 тыс. литров горючего неизвестного происхождения. Они хранились в резервуарах одной из нефтебаз в пригороде столицы.

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