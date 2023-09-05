В Киевской области обнаружили более 760 тыс. литров горючего неизвестного происхождения на 38 млн грн. Фото

В Киевской области правоохранители изъяли более 760 тыс. литров горючего неизвестного происхождения. Они хранились в резервуарах одной из нефтебаз в пригороде столицы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины. На бензин и дизель наложен арест.

"Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области установили, что в Киевской области действует группа лиц, незаконно производящая горюче-смазочные материалы для последующей продажи. Чтобы увеличить октановое число и количество товара на нефтебазе в горючее добавляли различные химические жидкости. Фальсификат продавали через подконтрольные АЗС", – рассказали в пресс-службе.

Во время обыска детективы обнаружили более 760 тыс. литров горючего без документов, подтверждающих его происхождение и качество. Примерная рыночная стоимость изъятого составляет 38 млн гривен.

Напомним, в Украине довольно часто продают поддельные духи под видом оригинальных. Однако потребители самостоятельно могут отличить подделку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области разоблачено одно из самых масштабных подпольных производств бытовой химии. Подделки продавали под видом продукции известных мировых брендов.

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