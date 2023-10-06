В Киевской области после деоккупации было обнаружено 15 мест массовых захоронений погибших украинцев

В Киевской области после деоккупации было обнаружено 1377 убитых и погибших граждан. Правоохранители установили 15 мест массовых захоронений, из которых эксгумировано 180 тел мирных жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Правоохранители продолжают фиксировать факты военных преступлений окупантов.

"Правоохранителями Киевщины после деоккупации области выявлено 1377 убитых и погибших граждан. Также установлено 15 мест массовых захоронений, из которых эксгумировано 180 тел местных жителей. Больше всего "братских могил" в Бучанском районе - 12, в которых выявлено 169 человек", – сообщили в пресс-службе. .

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В полиции уточнили, что неинфицированными остаются около 180 тел граждан.

Напомним, правоохранители идентифицировали военнослужащих страны-агрессора РФ, причастных к военным преступлениям. Оккупанты, выполняя преступный приказ, убили охранника супермаркета в Буче Киевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители идентифицировали еще одного оккупанта, причастного к военным преступлениям. Им оказался командир разведвзвода ВС РФ, который приказывал убивать гражданских в Киевской области и за это получил звание "героя России".

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